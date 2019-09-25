فيديو.. ربط محاسب ومهندس في شجرة والاعتداء عليهما بسبب طفل في الإسماعيلية

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأولى لواقعة ربط محاسب ومهندس في شجرة والاعتداء عليهما بالإسماعيلية بسبب طفل.

وأمر محمد صادق رئيس نيابات ثاني وثالث الإسماعيلية، بحبس موظف، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة الاعتداء على شخصين بالضرب المبرح، وإصابتهما إصابات بالغة.

أحدثت الواقعة جدلا واسعا بعد انتشار فيديوهات الاعتداء على "السوشيال ميديا"، وأطلق عليها واقعة "فيديو مساكن الإعلام".

بدأت الواقعة بحدوث مشادة بين المجني عليه ونجل المعتدي، لعبوره الطريق مسرعا، فعنف الأول الطفل، ثم عاد للاعتذار له، واصطحب المجني عليه شقيقه الأكبر للذهاب إلى والد الطفل بمقر سكنه للاعتذار، غير أن الأخير اعتدى عليهما بمعاونة بعض أقاربه وقيدهما بشجرة.

ووجهت النيابة العامة للموظف تهم الاعتداء على أشخاص، وحيازة سلاح أبيض وترويع الآمنين.

ونجحت مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سكر، في القبض على المواطن "محمد ع." وشهرته "محمد بوكس" موظف، بعد اعتدائه بالضرب على شخصين: الأول محاسب وشقيقه الأكبر مهندس مدني.

وكشفت التحقيقات بعد فحص عددا من مقاطع الفيديو التي جرى تداولها عن طريق بعض من المواطنين من سكان المنطقة، وقائع الاعتداء.