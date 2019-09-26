فيديو.. "الإفتاء" تحذر من التستر على إرهابيين: لعن الله من آوى محدثا

أكّدت دار الافتاء المصرية، أنَّ الرسول "صل الله عليه وسلم" نهى المسلمين وحذرهم من التستر على المجرمين الذين يعيثون في الأرض فسادًا ويهلكون الحرث والنسل ويقتلون الناس بغير حق.

وبثت وحدة "الرسوم المتحركة" بدار الإفتاء المصرية، فيديو جديد، ضمن سلسلة فيديوهات الرسوم المتحركة التي بدأت دار الإفتاء في إنتاجها من أجل مواجهة الفكر المتطرف والأفكار المتشددة بطرق مبتكرة وجذابة.

ويضم مقطع الرسوم المتحركة الجديد ردًّا على من يَدْعون إلى التستر وإيواء المتطرفين والإرهابيين الذين يخططون للأعمال الإرهابية أو الهاربين الذي نفذوا عمليات قتل للأبرياء.

وتضمن مقطع الرسوم المتحركة الجديد ردًّا على من يَدْعون إلى التستر وإيواء المتطرفين والإرهابيين الذين يخططون للأعمال الإرهابية أو الهاربين الذي نفذوا عمليات قتل للأبرياء.

ورد الفيديو، على دعاوى المتشددين التي يدعون فيها لمساعدة الإرهابيين بدعوى أنه إعانة على الجهاد في سبيل الله، وأوضحت دار الإفتاء فيه أنَّ النفس الإنسانية لها حرمة كبيرة في دين الله والمساس بها يمثل عدوانًا على الناس جميعًا.

وأشار مقطع الفيديو، إلى أنَّ دين الله وأحكام الشريعة الإسلامية جاءت لإقرار ورعاية الأموال والأنفس والأعراض، مشددًا على أنَّه يجب على المجتمع بكل أفراده وطوائفه ومؤسساته الوقوف أمام هؤلاء البغاة الخوارج وصد عدوانهم كل حسب سلطته واستطاعته حتى لا نقع تحت وعيد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم": "لعن الله من آوى محدثًا".