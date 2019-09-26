أعلن صندوق تحيا مصر الانتهاء من فرش وتأثيث 6 آلاف وحدة سكنية بمدينة تحيا مصر بحي الأسمرات، وحي المحروسة منتصف أكتوبر المقبل، تمهيدا لتسكين الأسر المنقولة من المناطق المهددة للحياة كالمقطم ومنشاة ناصر وعزبة خير الله وتل العقارب.

وقال تامر عبدالفتاح المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، إنّ الصندوق يتشارك مع بيت الزكاة المصري وجمعية الأورمان في فرش وتأثيث الوحدات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق أنّ الصندوق رصد 150 مليون جنيه للمشاركة في تأسيس الوحدات السكنية الجديدة لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية لكل أسرة، لتوفير متطلبات المسكن الكريم لهم، لافتا إلى أنّ الفرش والتأثُيث تضمن غرفة نوم رئيسية، غرفة أطفال، غرفة معيشة، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، وشاشة إل سي دي.

وأوضح عبدالفتاح أنّ الصندوق انتهى من الاجتماعات التحضيرية مع بيت الزكاة المصري وجمعية الأورمان لفرش وتأثيث 3050 وحدة سكنية إضافية خلال الفترة المقبلة، ليصل إجمالي الوحدات التي يشارك الصندوق في تأسيسها إلى 9050 وحدة سكنية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بمدينة "تحيا مصر" في حي الأسمرات، لإعادة تأهيل سكان المدينة بعد نقلهم من مساكنهم القديمة بالمناطق المهددة للحياة، وتنفيذ الصندوق برنامجا لتمكين السيدات المزمع انتقالهن إلى مدينة الأسمرات، واستفادت أكثر من 1500 سيدة من البرنامج بتمويل بلغ قدره 4.5 مليون جنيه منذ إطلاق البرنامج عام 2016.

وتابع عبدالفتاح أنّ المشروع يستهدف توفير آلية للإقراض متناهي الصغر لتمكين السيدات في مدينة "تحيا مصر" اقتصاديا، بالتعاون مع مؤسسة "أنا المصري"، بتقديم قروض دوارة تعين السيدات على إقامة مشروعات متناهية الصغر تضمن لهن دخلا منتظما يلبي احتياجاتهن الأسرية.

وزاد المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق أنّ الصندوق ينظم فصولا لمحو أمية السيدات داخل مدينة "تحيا مصر" بالأسمرات، فضلا عن تنظيم أنشطة اجتماعية لرفع الوعي لدى أطفال وشباب المدينة، من خلال الشراكة مع العديد من المؤسسات، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وشارك الصندوق، محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات في بناء الأسمرات 1 و2 و3 بقيمة مليار جنيه، ويسعى الصندوق إلى تنمية قدرات سكان المدينة صحيا واجتماعيا واقتصاديا، إلى جانب توفير المسكن الكريم لهم.