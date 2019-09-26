اجتمع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، مع الوفد الممثل للوكالة الألمانية GIZ والاتحاد الأوروبي، لمناقشة المشروعات المزمع تنفيذها بتمويل مشترك بين الوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبي بثلاث مدن بالمحافظ هي مدن "شبرا الخيمة وقليوب والخصوص".

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد والدكتورة سحر عطية رئيس مجموعة الاستشاريين المتحدين والوفد المرافق لها، ورؤساء أحياء غرب وشرق مدينة شبرا الخيمة ورؤساء مدن قليوب والخصوص، والتي ستقام بها المشروعات والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، ومديري عموم عدد من الإدارات المعنية بالمحافظة

ناقش الاجتماع أهم المشروعات المقترح تنفيذها بكل مدينة من المدن الثلاث حسب احتياجات المواطنين في كل منطقة وكيفية تنفيذ هذه المشروعات وتدبير الأرض واستخراج التراخيص بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة وتسهيل مهمة اللجان القائمة على تنفيذ تلك المشروعات

واستعرض الاجتماع أهم تلك المشروعات بمدينة قليوب تطوير مستشفى قليوب المركزي ومستشفى الرمد لجراحات اليوم الواحد بقليوب مع رفع كفاءتها وتعديل في البنية الأساسية والتجهيزات، وتطوير مركز الكبد، بالإضافة إلى تغطية مصرف اسكندر بقليوب وإقامة مشروعات خدمية مكانه لتحقيق منفعة لمواطني المدينة مثل إنشاء حديقة للطفل أو مدرسة، فضلا عن تطوير موقف حلابة وصنافير لتحسين ظروف المنطقة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير المباني القائمة بالفعل مثل المدارس وتوفير مركز صحة للأسرة طبقا للاشتراطات الصحية القياسية ، بالإضافة لتطوير المزلقانات و ميكنتها، فضلا عن مقترح بإنشاء مدرسة ثانوي ومدرسة إعدادي بشرط توافر الأرض، فضلا عن تطوير منظومة جمع ونقل القمامة والمخلفات

وفي شبرا الخيمة مقترح إنشاء مجمع للمدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي بمنطقة أم بيومي بجوار الطريق الدائري، ونقل سوق الأحد بعيدا عن المدارس إلى منطقة أخرى، بالإضافة إلى توفير صناديق للقمامة والمخلفات في جميع شوارع المدينة، وتوفير عيادات صحية، ووحدة صحية بمنطقة أم بيومي، فضلا عن تطوير سوق المنيل (شارع عرضه ٥٠ متر)، بالإضافة إلى مقترح لتغطية الترعة البولاقية واستغلال المساحة في مشروعات تخدم مواطني شبرا الخيمة، بالإضافة إلى مقترح لتطوير وحدتي الإطفاء بالمدينة

وفي الخصوص يجري حاليا دراسة تطوير مستشفى الخصوص المركزي، بالإضافة لعمل مخطط لتطوير وتحسين عزبة علام وعمل خدمات للمواطنين مثل الحدائق وغيرها، وإحلال وتجديد شبكات مياه وصرف عزبة علام، فضلا عن تطوير وحدة الإسعاف وتجديد وتطوير خط الصرف بشارع سيد حمادة، وعمل توسع لمدرسة الخصوص الابتدائية المشتركة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة رصف شارع الرشاح.