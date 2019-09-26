أعلنت وزارة الثقافة عبر الموقع الرسمي لها فتح باب الترشيح لنيل جائزة الدولة للإبداع الفني بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، ويتم منحها في مجالات الآداب والفنون التالية:

أولا: عزف وتأليف موسيقى وغناء أوبرالي.

ثانيا: تصميم باليه ورقص معاصر.

ثالثا: جرافيك وتصوير السينما.

رابعا: إخراج مسرحي، ديكور مسرحي، سينوغرافيا.

خامسا: الخزف.

سادسا: تصوير زيتي.

شروط نيل جائزة الدولة للإبداع الفني بالأكاديمية المصرية للفنون بروما

ويشترط لنيل الجائزة التالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم محمود السيرة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال.

أن يجتاز الاختبارات التي تنعقد لاختيار أصلح المتقدمين.

ويطلب نموذج التقدم للجائزة وشروطها من مقر مكتب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبر، ويرفق بالطلب شهادة ميلاد، ومؤهل دراسي وصورة من مستندات البعثات والمنح الدراسية وصحيفة الحالة الجنائية وصورة الرقم القومي وسابقة الخبرة للمتقدم في مجال التخصص، وذلك حتى 3 أكتوبر المقبل.

ويقضي من يتم اختياره للجائزة 6 شهور بالأكاديمية المصرية للفنون بروما.