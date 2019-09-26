100 مليون جنيه لإعادة تخطيط مناطق الترابين والمزينة في نويبع

وافق اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، على رصد 100مليون جنيه لإعادة تخطيط مناطق الترابين والمزينة بمدينة نويبع، وطلب الاستعانة بلجنة متخصصة لتطوير المناطق السياحية في المدينة.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لنويبع، اليوم، حيث سلم 264 وحدة سكنية جديدة للمواطنين، وقرر في هذه الزيارة تسليم وحدة سكنية لكفيف، وأخرى لمطلقة من إسكان الأولي بالرعاية .

كما وافق المحافظ علي فتح فصل للتمريض بمدينة نويبع ليكون نواة لإقامة مدرسة للتمريض لخدمة مدينتي نويبع ودهب، وطالب محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، للبدء في إجراءات التنفيذ .