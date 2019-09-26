يحتشد غدًا عدد من النقابات المهنية فى عدد من ميادين مصر، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والإشادة بإنجازاته التى تحققت فى سنوات قليلة ولم تحققها دول فى عقود، ورفض دعوات التخريب وإسقاط الدولة والحفاظ عليها.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة ضد محاولات تركيع وتقويض دور مصر، مشيراً إلى أن النقابة ليست حزباً سياسياً، ولكنها وفقاً لدورها الوطنى لن تسمح بإسقاط الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وفى مقدمتها الجيش. وذكر «عاشور»، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين السنوى، المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجارى، أن النقابة شاركت فى صناعة دستور وطنى ديمقراطى، كما أنه نص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، وللمسيحيين الحق فى الرجوع لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية.

"عاشور": نرفض محاولات إقامة دولة دينية

وأكد نقيب المحامين الرفض التام لمحاولات إقامة دولة دينية، أو السعى لقلب نظام الحكم لنتحول لدولة عسكرية، أو سيطرة النظام العالمى وفى مقدمته الهيمنة الأمريكية على الدولة المصرية، مضيفاً: «كفانا تشتيتاً لهذا الوطن، ولن نسلمه لفئة تدعو لإسقاط الحكم لنعود من جديد للأوضاع بعد ثورة يناير، ومن ضمنها إغلاق المحاكم والنيابات والتى أضرت بالمحاماة والعدالة ضرراً كبيراً، ويجب أن ندرك كيف ومتى نختلف للحفاظ على الوطن».

وعلمت «الوطن» أن خلف الزناتى، نقيب المعلمين، سيتقدم حشود المعلمين غدًا فى عدد من المحافظات لدعم وتأييد القيادة السياسية، والمطالبة بالحفاظ على الدولة واستقرارها، مؤكداً رفض المعلمين أى دعوات تخريبية تسعى لإسقاط النظام والدولة، وأنهم فى الصفوف الأولى الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسى وما حققه من إنجازات غير مسبوقة فى البلاد.

وأصدر مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية بياناً شديد اللهجة، محذراً من محاولات البعض من النيل من مكتسبات الوطن، والتأثير على الدولة المصرية، مشدداً على أن أعضاء النقابة يؤيدون خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسى لنهضة الوطن وتعزيز قيم مصر فى المحافل الدولية.

«خليفة»: هناك إنجازات تحققت فى سنوات لم تحققها دول فى عقود

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، فى تصريحات له، إن مجلس النقابة أصدر بياناً مشتركاً باسم جموع الزراعيين بمختلف محافظات مصر، يوضح إنجازات الرئيس السيسى فى سنوات معدودة وهو ما لم تحققه دول فى عقود، حتى إنها شكلت وجداناً مصرياً لكل فئات المجتمع رغم الظروف الدولية والإقليمية وحالة التربص من طيور الظلام فى الخارج.

وأوضح نقيب الزراعيين: «نحن كمجلس نقابة نُقدر ونفتخر بما حققته القيادة السياسية من إنجازات فاقت كل تصور فى زمن قياسى، ونرفض تماماً الشائعات والمؤامرات لتشويه مؤسسات الدولة ورموزها والنيل من وحدة الشعب والقوات المسلحة والشرطة، مجددين العهد للقيادة السياسية ومؤسساتها على التأييد والوقوف خلفها دفاعاً عن حقوق الوطن ومكتسباته، واستكمال خطط الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية الطموحة».