"الثقافة": "ورا الستارة" مسرح سياسي ساخر تميز بالذكاء الشديد

قال عادل حسان، مدير مسرح الشباب بوزارة الثقافة، إن تجربة "ورا الستارة" وهو مسرح سياسي ساخر تتميز بالذكاء الشديد، سواء من أول اختيار الشخصيات التي تم توظيفها في هذا العمل أو المحتوى ذاته، موضحًا أن دائما ما يكون الشكل الساخر هو ما يؤتي ثماره في التأثير لدى الشعب المصري، وخاصة عند استحضاره لشخصيات مثل محمود عبد العزيز أو عادل إمام أو يونس شلبي.

وأضاف خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN": "الشخصيات دي من أول ما الإنسان بيشوفها بنستدعي وقتها على طول مجموعة من الضحك والإفيهات، فهو وفر 80% من المجهود، وبعدين إحنا بيقولوا علينا شعب ابن نكته، الأسرع ليه في الجذب هو النكت".

وأشار إلى أن رسالة "ورا الستارة" وصلت للمشاهدين بوضوح، وتعتمد على شخصيات سياسة سواء حالية أو سابقة سواء على قيد الحياة أو راحلة، بشكل كوميدي على هيئة كارتون.