قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يُمكن للمواطنين، الإبلاغ عن الرسائل التحريضية، أو أحداث الشغب، أو أعمال تخريبية، من خلال الرقم "01064976557"، تحت اسم "واتس آب مصر".

وأضاف "أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"،: "أي حد يجيله رسالة تهديد أو رسالة فيها حاجة مريبة أو غريبة أو دعوات للحشد أو التحريض على الحشد، أو شاف ناس متجمعة عاوز تعمل شغب أو تعمل مشكلة، فيه حاجة موجوده اسمها واتس آب مصر، بلغوا من خلالها، والجهات الأمنية هتتعامل".

واوضح عمرو أديب: "لو حد شاف مجموعة من الناس مجتمعة عشان يعملوا مظاهرة أو تدمير أو أي مشكلة، يتصل على طول".