كذب الإعلامي عمرو أديب، شائعات الإخوان عبر وجود تظاهرة كبيرة في أحد ميادين مدينة المنصورة، حيث ذكر إن جميع ميادين الدقهلية هادئة، ولا توجد أي مظاهرة، مضيفًا: "لو في مظاهرة مش هتدارى، ودبت النملة لو حصلت كل الصحفيين هيعرفوا، أهالي الدقهلية واعيين كويس".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "طب نجيب مراسل الجزيرة طيب يشوفها، يمكن هما أحسن مننا وبيعرفوا يدوروا على التظاهرات أكتر، إحنا بندور مش لاقينها".

فيما استضاف أديب، نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن المنصورة، في مداخلة هاتفية من أجل استيضاح الأمر، الأمر الذي نفاه الأخير بوجود أي تظاهرات ضد الدولة المصرية وأن الشوارع هادئة للغاية.

حيث قال "الجمل": "لو في مظاهرات حد يقولنا فين، ده خيال، وأوهام، الناس عندنا بتتفسح، أنا متواجد طول اليوم بالمنصورة، إحنا فى كل شارع وميدان وكل حتة ".

فيما توقع الإعلامي عمرو أديب، أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشات وإعادة النظر فى أشياء كثيرة للغاية وليس هناك شك في ذلك، موضحًا أن القيادة السياسية في مصر تبنت فكرة التنمية السريعة، وهناك من قبلوا إجراءات الإصلاح الاقتصادي وهناك من وجدوا صعوبة في الإصلاح وتريد حلولًا أخرى.

وتابع: "النهاردة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خفض الضرائب في فرنسا وتراجع عن بعض قراراته"، موضحًا أن هذا ليس عيبًا كون الإدارة الذكية هي التي تستمع للمواطنين وهذا ليس عيبًا أو ضعف، بينما العيب هو هدم الدولة وإثارة الفوضى و"نجيب عاليها واطيها".