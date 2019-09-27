أديب: عناصر إخوانية توزع أموالا على المواطنين بالمقاهي لإثارة الفوضى

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك بعض أصحاب المصانع والشركات ومؤسسات خاصة اجتمعوا مع العاملين لديهم، ووفروا لهم بعضًا من احتياجاتهم كنوع من أنواع المشاركة لهم، مضيفًا: "فيه ناس اجتمعت بالعاملين لديهم قالوا لهم حد عاوز حاجة، حد ما جابش هدوم المدرسة لأولاده، حد عاوز بدل مواصلات، وقاموا صرفوا بدلات ليهم".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "هي فعلا دي المشاركة المجتمعية، اعملوا للناس أي حاجة، الإيد البطالة نجسه"، موضحًا أن كل صاحب عمل عليه أن يتواصل مع العمال لحل المشكلات التي يعانون منها، وهذا عمل جميل، حيث إن الإخوان يخدعون المواطنين عن طريق الأموال.

وأشار أديب إلى أن الجماعات الإرهابية توزع أموال على المواطنين المتواجدة على القهوة للاحتشاد غدا لعمل مظاهرات، كما أن هناك بعض الإرهابيين يتجولون في المناطق ويوزعون الأموال للتخريب.