أكد الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق، أن مصر شهدت الأسبوع الماضي أكبر عملية تزوير في التاريخ أبطالها خلايا جماعة الإخوان الإرهابية النائمة في مصر، يعاونهم الأذرع الإعلامية الموجودة في تركيا وقطر.

وأضاف رزق، خلال تقديمه حلقة الخميس من برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه جرت محاولات لتزييف الوعي العالمي بفيديوهات مفبركة وثبت فبركتها، وكانت حديث العالم.

وكشف رزق أن عدد المراسلين الأجانب في مصر 195 مراسلا وصحفيا من 41 مؤسسة يحصلون على تصاريح ومن حقهم التحرك في كل الميادين حتى ينقلوا الأحداث بحيادية وإيجابية، وطالب منهم عدم الاتجاه إلى السوشيال ميديا للحصول على الخبر لأن عناصر الإخوان تسيطر عليها عن طريق الذباب الإلكتروني.

وأوضح رزق، أن هناك عناصر إخوانية ضمن المكاتب المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستعلامات لتغطية ما يحدث في مصر، ويقوم عدد من القائمين عليها بتحريف وجهة نظر المراسل الصحفي.

وقال رزق، إن الإعلام المصري استطاع أن يتصدى للحملة الشرسة للنيل من مصر، مضيفًا أن الإعلام المصري رد على تلك الهجمة الشرسة بالحقائق والوثائق والتسجيلات التي لا تقبل الشك.

وكشف رزق، أن هناك مؤامرة قطرية تركية لتركيع مصر وإشاعة الفوضى وأن القضية تتلخص في غاز البحر المتوسط الذي تتحرش به تركيا وقطر التي تتحرش بالأراضي الليبية.

وأشار الإعلامي حمدي رزق إلى أن الوطن دفع فواتير كثيرة جدا على مدار سنوات، وكان الإخوان يشترون الدولارات من الخارج قبل أن يصل إلى مصر ليتراجع الاحتياطي النقدي إلى 13 مليار دولار في تلك الفترة.