طقس اليوم الجمعة 27 - 9 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 22 32

الإسكندرية 20 30

بلطيم 21 30

مطروح 24 30

السلوم 20 29

سيوة 20 31

بورسعيد 23 30

دمياط 22 29

الزقازيق 21 34

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 20 30

رفح 20 29

رأس سدر 20 32

نخل 15 32

نويبع 26 32

طابا 24 31

كاترين 17 32

الطور 23 32

شرم الشيخ 26 36

الغردقة 24 35

مرسى علم 25 34

الفيوم 23 34

بني سويف 23 36

المنيا 20 35

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 21 38

الأقصر 20 39

أسوان 23 41

أبوسمبل 23 41

الوادي الجديد 21 40

شلاتين 25 37

أبو رماد 26 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 44

المدينة 27 42

الرياض 25 39

المنامة 30 38

أبوظبي 31 39

الدوحة 31 37

الكويت 24 42

دمشق 14 35

بيروت 24 29

عمان 17 34

القدس 18 30

غزة 21 30

بغداد 22 41

مسقط 29 32

صنعاء 13 26

الخرطوم 27 39

طرابلس 21 28

تونس 20 29

الجزائر 18 26

الرباط 15 26

نواكشوط 25 30