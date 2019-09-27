سقوط "المكسيكي" بكمية هيروين وسلاح ناري في القناطر

ألقت مباحث القليوبية القبض على "المكسيكي" مسجل خطر مفرج عنه من السجن حديثا في القناطر الخيرية، وبحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجها على عملائه والمتعاطين، كما ضبط بحوزته سلاح ناري، كما تم ضبط تشكيل عصابي في شبرا الخيمة؛ للاتجار في المخدرات وأحيل المتهمون إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد وائل نبيل رئيس مكتب المخدرات بمديرية أمن القليوبية، بضبط "و.س.ف" 27 عاما، وشهرته "المكسيكي" والمفرج عنه من السجن حديثا في قضية سرقه بالإكراه، وضبط بحوزته فرد خرطوش، و350 جرام هيروين بقصد الاتجار.

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط "م.م" 29 عاما، و"م.ك.م" 21 عاما، عاطلان وبحوزتهما بندقية خرطوش و3 طلقات من العيار ذاته، و170 قرصا مخدرا وسلاحا أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.