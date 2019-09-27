تجربة اختبارية لأكبر طائرة ركاب في العالم بمطار القاهرة الأربعاء

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد الأربعاء المقبل تجربة اختبارية لأكبر طائرة ركاب في العالم تابعة لأسطول الخطوط الجوية الإماراتية، وهي من طراز "إيرباص" وتسع أكثر من 380 ألف راكب، استعدادا لتشغيلها بصورة منتظمة ضمن رحلات الشركة بالقاهرة.

وقالت المصادر، إن الخطوط الإماراتية طلبت من سلطات المطار برئاسة المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، تشغيل طراز إيرباص ضمن رحلاتها المجدولة في مطار القاهرة الدولي، مشيرة إلى أن سلطة الطيران المدني قد صدقت على طلب الشركة بعد استيفاء جميع الشروط لتشغيل هذا الطراز العملاق.

وأوضحت أنه جرى تجهيز مبنى الركاب 2 بالمطار، تحت إشراف اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لاستقبال هذا الطراز العملاق A380، باعتباره المبنى الأحدث في مطار القاهرة، مشيرا إلى أنه سوف تهبط الطائرة على ممر 0‪5C الذي تم تحديثه مؤخرا ليناسب الطرازات العملاقة من الطائرات.

وأكدت أن مطار القاهرة الدولي جاهز تماما لاستقبال هذا النوع من الطائرات من حيث تجهيزات الممر أو معدات الخدمات، وأيضا الحماية المدنية، حيث أن هذا الطراز يتطلب مواصفات خاصة لتشغيله في مطار.

وأشارت المصادر إلى أن الخطوط الإماراتية لم تحدد بعد عدد الطائرت التي سوف تسيرها من هذا الطراز بالمطار، حيث أنها تسير 3‪ رحلات يوميا من القاهرة، موضحا أنه بعد التجربة الإختبارية سوف تحدد الشركة عدد الطائرات التي ترغب في تسييرها من المطار ضمن جدول تشغيلها المنتظم.