شهد محيط النصب التذكاري بمدينة نصر إقبالا كثيفا من المواطنين المشاركين في التظاهرات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بدأ الاحتشاد يتزايد مع دقات السادسة مساءا.

وبدأ الحفل المسائي على المسرح الذي أقيم بجوار قبر الجندي المجهول بطريق النصر، بكلمات من المطرب محمد نور، قبل أن يقدم الفنان محمود الليثي بعضا من أغانيه الوطنية وسط هتافات من المواطنين مؤيدة للرئيس والجيش والشرطة وداعمة للاستقرار.

بالقرب من منصة الاحتفال احتشد المواطنون رافعين الأعلام ومرددين عبارات"معاك ياسيسي"، "تحيا مصر"، ومع صعود الفنان سامح يسري بدأت الأصوات تتعالى بالشعارات المؤيدة، حتى صعد الفنان محمد رمضان الذي حرص علي الحضور للمشاركة في التظاهرات.

ووسط تهليل، تعالي صوت رمضان بأغنيه "نمبر وان"، قبل أن يتوقف للمطالبة بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء أحد الكمائن بالعريش.

وطالب الفنان محمد فؤاد من المواطنين الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، قبل أن يبدأ في وصلته الغنائية والتي بدأها بأغنية "يعني إيه كلمه وطن".

وبعدها صعد المطرب محمد شاهين لأداء أغنية، "أحلف بسماها وبترابها". و بأغنية تحيا مصر صعد المطرب ريكو على المسرح وسط هتافات من المواطنين.

محمد عبدالستار 57 سنة أحد المتظاهرين، جاء من محافظة البحيرة للمشاركة في المسيرات التي انطلقت في الصباح، قال لـ"الوطن": "أنا من الصبح هنا، وجاي المسافة دي كلها علشان الناس كلها تعرف إننا شعب واعي وفاهم كويس إيه بيتخطط لينا من الدول المخربة".

بائعو الأعلام أكثر من استفادوا من التظاهرات، وقال رامي مصطفى أحد البائعين إن هذا اليوم كان بمثابة عيد بالنسبة له: "الشغل حلو مفيش كلام".

وشهد محيط شارع النصر احتشادا كبيرا من المواطنين الذين يحملون الأعلام ويرددون عبارات مناهضة للجماعات المخربة والدول المعادية لمصر.

وكان للشباب ظهور لافت في التظاهرات، إلى جانب عدد قليل من كبار السن الذين جاءوا من محافظات مصر المختلفة، كما كان للنساء وجودا مؤثرا.