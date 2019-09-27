فوز الفيلم الأفغاني "كابل.. مدينة في الريح" بجائزة نجمة الجونة البرونزية

فاز الفيلم الأفغاني "كابل.. مدينة في الريح" بجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل وقيمتها 7500 دولار، وهو إنتاج مشترك بين أفغانستان وهولندا واليابان وألمانيا، ضمن فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وذهبت جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل وقيمتها 15 ألف دولار إلى فيلم "143 طريق الصحراء" وهو إنتاج مشترك بين الجزائر وفرنسا.

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل وقيمتها 30000 دولار تذهب للفيلم السوداني "حديث عن الأشجار"، وهو إنتاج مشترك بين السودان وفرنسا وألمانيا وتشاد، وتسلم الجائزة لمخرج الفيلم.

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة 27 سبتمبر.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.