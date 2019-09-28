"تستهدف تشجيع السفن العالمية".. ما أهمية المراكز اللوجستية؟

حرص الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على متابعة آخر التطورات في الإجراءات المُتخذة بشأن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، ومشروع تطوير المراكز اللوجستية في الفترة من 1 يوليو حتى 15 سبتمبر 2019، فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الفرص الاستثمارية الجارية.

الدكتور مصطفي بسيوني الخبير الاقتصادي، قال إن المراكز اللوجستية من المشروعات الاقتصادية الهامة التي يسعى عدد كبير من دول العالم للنهوض بها، موضحا أن الكثير من الدول تتنافس لجذب أكبر عدد من خطوط الملاحة العالمية فنجد الكثير من الدول الإقليمية والدولية تقوم بتشييد العديد من مشاريع البنية التحتية سواء أرصفة بحرية أو مراكز لوجستية وغيرها بهدف تشجيع السفن العالمية.

وأضاف لـ"الوطن"، أن اللوجستية تعتمد فى المقام الأول على توفير شبكة معلومات لتقديم الخدمات وربطها بالجمارك مؤكداً أن توفير شبكة المعلومات سيسهم فى تجنب الكثير من الوقت والجهد والتكلفة وهو ما ينفذ فى تطبيق الشباك الواحد كما أنه يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف وتتبع حركة البضائع فى الموانئ ما يساعد في جذب الاستثمارات.