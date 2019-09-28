قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إحالة أوراق 7 متهمين للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم في قضية اغتيال الرائد محمد حامد، معاون مباحث حلوان، و7 أمناء شرطة من قوة القسم.

وبرز من بين المحالين للمفتي الإرهابي إبراهيم إسماعيل، والذي صدر بحقه حكم بالإعدام، في مايو الماضي، لإدانته بالهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان في ديسمبر 2017، وقتل 9 من الشرطة والأقباط مرتاديها.

وبالعودة إلى قضية كنيسة حلوان، في مايو الماضي، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم، بمعاقبة المتهم إبراهيم إسماعيل مهاجم كنيسة مارمينا بحلوان، بالإعدام، لإدانته بالهجوم على الكنيسة في ديسمبر 2017، وقتل 9 من الأقباط وأمين شرطة، وحيازة السلاح وتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، وتولي قيادتها واعتناق الفكر التكفيري.

كما عاقبت المحكمة المتهم الهارب عادل إمام بالإعدام شنقا، وشمل الحكم معاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المؤبد و4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين بالحبس لمدة 3 سنوات، وببراءة متهم واحد من الاتهامات المنسوبة إليه.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم وعلي عمارة.

وعلت الابتسامة وجه الإرهابي إبراهيم إسماعيل، بعد صدور حكم بإعدامه لإدانته بالهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان وقتل 9 من الأقباط وأمين شرطة، واحتضن الإرهابي باقي المتهمين المحكوم عليهم معه في القفص، وربت على كتف متهم كان يبكي، ومن المقرر أن تصدر محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسين قنديل، حكمها بإعدامه للمرة الثانية، في نوفمبر المقبل، بعد ورود رأي المفتي بشأنه.