أحال أحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببني سويف 5 أطباء و7 ممرضات وإداريا واحدا، اليوم السبت، للتحقيق بالشؤون القانونية بالوحدة، لعدم تواجدهم بمحل عملهم، خلال زيارة مفاجئة للجنة من الوحدة المحلية للوحدتين الصحيتين بقرية كفر درويش وعزب الفنت.

كانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن، جنوب بني سويف، ضمت كل من "يوسف سعد مدير التفتيش المالي والإداري وعاشور حلمي مدير المتابعة وحيدر حسين مدير مركز المعلومات فاجأت الوحدتين الصحيتين بقرية كفر درويش وعزب الفنت، لمتابعة التزام العاملين بالتواجد في العمل.

وخلال الزيارة رصدت اللجنة غياب 5 أطباء و7 ممرضات وإداري واحد، من العاملين بالمركز وعدم تواجدهم بمحل عملهم، أثناء مواعيد العمل الرسمية، رغم توقيعهم بسجلات الحضور والانصراف، وتحررت مذكرة بالواقعة وبإحالتها للمحاسب أحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية، قّرر إحالتهم للتحقيق.

وأكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى، لافتًا إلى أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، وجار وتم تنفيذ العديد من المشروعات والخطوات المهمة لتحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقرى، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.