لم يفكرا في المصير الذي قد يؤولان له بعد إقدامهما على القفز في الترعة الواقعة أمام منزلهما، بعد أن سقطت فيها شقيقتيهما، لإنقاذها، وبعد أن أقدما بشجاعة لم يتمكنا- كحالها- من الخروج وغرقوا ثلاثتهم، قبل أن تنتشلهم قوات الإنقاذ النهري.

تحريات الشرطة بسوهاج في واقعة غرق 3 أطفال أشقاء داخل الترعة الفاروقية في نجع القوصة بمركز دار السلام، أفادت بأن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات سقطت داخل الترعة الواقعة أمام منزلها، فحاول شقيقيها الطفلين إنقاذها، إلا أنهم غرقوا جميعا.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بغرق 3 أطفال داخل ترعة الفاروقية.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص، غرق كل من "محمد. ج. م" 8 أعوام، وشقيقه "علي" 12 عاما، وشقيقتهما "حبيبة" 4 أعوام.

وانتشلت الجثث الثلاث، ونقلت إلى مستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثث الثلاث بمعرفة مفتش الصحة، ورد تقريره بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق".

وأيدت تحريات المباحث ما سبق، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثث الثلاث.