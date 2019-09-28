لقي عامل في قرية العزب المصري بمركز دشنا، بمحافظة قنا، مصرعه، مساء اليوم السبت، إثر تلقيه طلق ناري نافذ في الصدر، خلال حضوره جلسة صلح مع عائلة في القرية.

وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير الأمن، إخطارًا، يفيد بمصرع "عزب محمود أحمد" 53 سنة، عامل، مقيم في القرية المشار إليها آنفا، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر.

وكشفت التحريات، بحسب مباحث مركز دشنا، عن وجود خلافات بين عدد من أبناء عائلة العضادوة في قرية العزب المصري بدشنا، وفي أثناء الصلح، حدثت مشادة كلامية، أطلق خلالها "حسن. ع"، عامل، عدة أعيرة نارية من بندقية آلية، أصابت إحداها المجني عليه في صدره، ولقي مصرعه في الحال.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.