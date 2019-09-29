قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تدعي أشياء ليست موجودة بمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أن الفرضيات الخاطئة والأحاديث المرسلة التي بنت عليها المفوضية ادعاءتها تعكس عدم المهنية.

وتابع أن الوقت الحالي نشهد بشكل واضح وجلي ترويج لأكاذيب وادعاءات ودعوات وتحريض للفوضى والتخريب، وأصبحنا متيقنين من أن هذه الدعوات تستهدف الشعب المصري والدولة.

واستطرد: "ردنا يأتي في إطار استمرارنا على المستوى الدولي للتصدي لمثل هذه الأمور وتوضيح كل شيء بكل شفافية والرد على كل الحملات المغرضة من جانب أي طرف".

وأوضح أن الوزراة لا ترد على البيانات التي تصدر من جهات غير معلومة هدفها صناعة الزخم فقط، و"البعض نرد عليهم والبعض لا يستحق الرد، وإلا كل واحد هيبقى ليه منبر، وهناك منظمات تدعي أنها حقوقية وتكون مدفوعة من أطراف معلومة ومش كل ميطلع تغريدة ننزل بهذا المستوى ونرد عليها".

وأشار إلى أن الأيام القليلة الماضية أثبتت للجميع بالداخل والخارج عبثية كل هذه الشائعات، موضحًا أن هناك حالات تستحق الرد ببيانات وأخرى لا تستحق، مؤكدا على أن بيان المفوضية أصدر دون أية أسانيد حقيقية أو أدلة، "أيا كان مصدرهم اللي بيعتمدوا عليه مجرد كلام مرسل يتشدقوا بيه في رؤيتهم لحقوق الإنسان ونؤكد أن الأمر تتخذه الدولة على عاتقها وتعلم جيدا ما تفعله".

وأكد أنه لا يوجد من ألقي القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته لنشاط مشروع، حتى من يوجه انتقادات للحكومة فهو أمر عادي ليس به أي مشكلة، وحق التظاهر مكفول بالدستور والقانون، لكن ممارسة ذلك الحق يجب أن تكون وفقا للإجراءات القانونية اللازمة.