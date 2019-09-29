نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 33

شبين الكوم 22 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 30

الإسكندرية 24 28

بلطيم 22 29

مطروح 22 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 33

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 33

العريش 20 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 24 33

بني سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 22 34

سوهاج 22 35

قنا 24 37

الأقصر 24 39

أسوان 25 39

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 38

المدينة 29 41

الرياض 27 41

المنامة 30 38

أبو ظبي 30 41

الدوحة 30 38

الكويت 26 44

دمشق 14 33

بيروت 24 28

عمان 15 31

القدس 16 27

غزة 20 29

بغداد 24 41

مسقط 29 34

صنعاء 13 24

الخرطوم 26 39

طرابلس 21 28

تونس 19 30

الجزائر 17 27

الرباط 16 31

نواكشوط 25 30