أحال، اليوم الأحد، اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مسؤولي التضامن الاجتماعي بمركزي ملوي ومطاي، إلى النيابة الإدارية، لوجود مخالفات مالية خاصة بصرف المساعدات الضمانية الشهرية (معاش ضمان)، بالمخالفة للقانون.

جاء قرار المحافظ، عقب أعمال الفحص والمراجعة الذي أجرته إدارة الرقابة والمتابعة بمديرة التضامن الاجتماعي بالمنيا، وتضمنت فحص عينة عشوائية من مستفيدي المساعدات الضمانية الشهرية (معاش ضمان)، بوحدة سنجرج الاجتماعية بمركز ملوي، و4 وحدات اجتماعية تابعة لمركز مطاي وهي "وحدة أبو شحاتة، وحلوة، ومطاي، ومنبال".

أسفرت نتائج الفحص، عن قيام تلك الوحدات بمخالفات مالية من خلال صرف المساعدات الضمانية الشهرية لـ 272 حالة، منها 42 حالة بمركز ملوي و230 حالة بمركز مطاي، بالمخالفة لقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، لحصولهم على دخول أخرى (معاشات تأمينية).

شدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الدورية، وكشف جميع المخالفات بكافة القطاعات الخدمية لتحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة، حيال كل فاسد أو مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.