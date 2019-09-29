حبس ربة منزل خطفت طفل من قسم الولادة بمستشفى أسيوط الجامعي

أمرت نيابة أول أسيوط، بحبس "ع ع أ إ "، 28 عاما، موظفة، ومقيمة بالبداري، 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية بتهمة خطفها طفل من مستشفى الأطفال الجامعي، متنكرة في زي ممرضة ومرتدية النقاب.

وقالت المتهمة في أقوالها أن حملها لم يكتمل في الشهر الخامس، وأخفت عن زوجها ذلك خشية الطلاق، فعقدت النية وبيتت العزم على خطف طفل من المستشفى، في نفس الوقت الذى أوهمت زوجها أن الحمل مستمر، وقامت بالتردد على المستشفى للمتابعة، وتعرفت على أحدى العاملات بالمستشفى، واتفقت معها على تسهيل العثور على طفل حديث الولادة وخطفه مقابل مبلغ مالى [500] جنية.

وأضافت أنه يوم الواقعة، حضرت للمستشفى برفقة زوجها، وأخبرته أنها قامت بولادة ذكر، وتم وضعه بالحضانة لاستلامه، وكان ذلك يوم 22 من الشهر الجاري. وبتاريخ الواقعة اتفقت مع العاملة على تحضير زي ممرضات، وارتدت الزي بالنقاب، وسهلت لها اختطاف طفل بالفعل، وأبلغت بجانب زوجها، أهلها بأنها أنجبت طفل، وتم تسميته "محمد"، ولكنها اكتشفت عقب عودتها للمنزل أنها أنثى، واستمرت في الكذب على زوجها حتى تم ضبطها.

وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمورقسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ من " ر م ع " 55 سنة، ربة منزل مقيمة بالحواتكة ـ دائرة مركز منفلوط بأنه عقب قيام"ص ع أ" 23 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات الناحية (زوجة نجلها، ع أ ع ج، 25 عاما، فلاح) بإجراء عملية قيصرية بتاريخ 22 الجاري بمستشفي صحة المرأة الجامعي وإنجابها طفلتين توأم، وأثناء تواجدها بقسم الولادة المجاني بالطابق الثاني بالمستشفي، حضرت إليها إحدى السيدات "غير معلومة" ترتدي زي تمريض، ونقاب أبيض، وطلبت منها الطفلتين، مدعية إنهاء إجراءات خروجهن من المستشفي، فقامت المبلغة بإعطائها إحدى الطفلتين، ومرافقتها وأثناء ذلك قامت بمغافلتها وفرت هاربة بالطفلة.

وعلى الفور، وجه مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق بحث، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها، وتم تشكيل الفريق برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية، بالاشتراك مع فرع الأمن العام بأسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وضباط إدارة البحث الجنائي ووحدتي مباحث مركز البداري وقسم أول أسيوط، حيث تم وضع خطة بحث وأسفرت عن تحديد المتهمة وأن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "ع ع أ إ " 28 عاما موظفة، بدائرة مركز البداري، وزوجها " أ م ح أ " 35 عاما، فلاح .

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث من ضبطهما والطفلة المختطفة بمسكنهما بذات الناحية، واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة، وبمواجهة زوجها المذكور أيد ما جاء بأقول زوجته. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.