قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الأطفال، إنهن تلقوا 11 ألف و924 بلاغ منذ بداية العام الجاري، منها 35% بلاغا عنف تجاه الأطفال بمراحله المختلفة، و66% عنف جنسي للطفل داخل أسرته.

وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "آخر النهار" والذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، والمذاع على فضائية "النهار"، أن البلاغات في بداية إطلاق الخط في عام 2005 كانت تأتي من الجيران، ولكن بعد الحملات التعريفية تلقى الخط بلاغات من الأسر والأطفال أنفسهم.

وأكد مدير خط نجدة الطفل، أن الخط يسعى لتأهيل المجتمع المصري لعدم تطاولهم على أبنائهم بالضرب، متابعا: "بنعالج دة من خلال برامج التوعية والأنشطة والندوات اللي بيقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، واليوم تم الإعلان عن حملة ضد العنف للأطفال"، مشيرا إلى أن قانون الطفل به العديد من المواد التي من شأنها معاقبة الأهالي التي تعاقب أطفالها وتتعدى حدود التأديب العادي وهو المجرم قانونا.

وأشار إلى أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في قضية الطفلة جنة بناءً على ما تلقاه الخط من معلومات، وتم إبلاغ النيابة العامة في 24 من الشهر الجاري، والتقرير الطبي أثبت وجود حروق مشابهة لشقيقتها، وبناءً عليه تباشر النيابة العامة تحقيقاتها؛ حيث تم سحب الطفلة من الأم وإيداعها في دار رعاية بالمنصورة، وسيتم نقلها غدا إلى أحدى دور الرعاية القاهرة، متابعا: "الطفلة توفت لكن حقها هيرجع بمعاقبة الجاني، ولما الطفلة توفت اتهمنا جدتها بقتلها مع سبق الإصرار وعقوبتها ستصل للإعدام".