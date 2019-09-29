استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير تليفزيوني لها، نجاحات الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، وسط تأييد من الدول العربية وتضامنها التام مع القاهرة في حربها ضد الجماعات الإرهابية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية تأييدها جهود مصر في مكافحة الإرهاب، وتضامنها التام مع القاهرة في حربها ضد الجماعات الإرهابية، حيث ذكرت في بيان للخارجية السعودية تأييد المملكة للجهود التي تبذلها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

فيما أكدت البحرين، دعمها لمصر في مكافحة الإرهاب، وثمنت الجهود الضخمة للجيش في القضاء على التنظيمات الإرهابية، وذلك في بيان صادر للخارجية البحرينية اليوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، إن موقف البحرين ثابت وراسخ لدعم مصر في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب، وللتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، معبرة عن تضامنها مع مصر فيما تقوم به من دور استراتيجي في تعزيز الأمن القومي العربي، والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية الجهود الضخمة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية، خاصة ما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات في محافظة شمال سيناء.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت، الجمعة، في بيان لها عن اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية كما عثر بداخلها على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ومواد غذائية، كما أسفرت العمليات النوعية عن القضاء على 118 إرهابيا، عثر بحوزتهم على أسلحة رشاشة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.