تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعددًا أيضًا من المواقع الإخبارية السعودية، لقطات من تشييع جثمان الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اللواء عبد العزيز الفغم، والذي قتل أمس السبت بسبب خلاف شخصي مع أحد أصدقائه في جده.

جعلني والله فداك ياوالدنا

كلنا عيالك الله يحفظك ويرحم عبدالعزيز

#عبدالعزيز_الفغم @Bandaralgaloud pic.twitter.com/rVQ6hrDNOb — خالد ناصر الـعـتـيـبـي (@khiksa) September 29, 2019

وشيَّعت جموع غفيرة جثمان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز الفغم، إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العشاء في المسجد الحرام.

كان الراحل حارساً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبدالعزيز، وأصدر الملك سلمان، منتصف 2017، أمرا ملكيا بترقية عبدالعزيز الغفم "ترقية استثنائية" إلى رتبة لواء.

#شكرا_لمصور_الفغم_انس_ابراهيم قشششعريره : يالله احس الله يحبه ملايين الناس تحبه وتترحم عليه يصلى عليه بالحرم والحرم تمطر احس روحه طاهره ♥️ pic.twitter.com/u6EGZ9zZhx — العالمي (@aqeel_231) September 29, 2019

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة صرح بأنه في مساء يوم السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم وممدوح آل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن.

"الوطن" تستعرض أبرز المعلومات عن اللواء الراحل:

- كان والد اللواء الراحل يعمل كمرافق شخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان ملازم له لأكثر من 30 عاما قبل أن يتوفى وهو في عمر السابعة والأربعين.

- عين ابنه عبدالعزيز الفغم في اللواء الخاص بالحرس الوطني السعودي بعد أن أظهر تفوقه في المهارات المختلفة.

- التحق اللواء عبد العزيز الفغم بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1989 وتخرج منها بنهاية عام 1991، وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

- حصل اللواء الفغم على لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.

- كان لدى اللواء الراحل شعبية كبيرة وحب وإعجاب من قِبل المجتمع السعودي، الذين رأوا فيه شخصية جذابة وملفتة، وبأنه كان متميزا بعدد من المهارات الاحترافية وسرعة البديهة وحسن التصرف وتفاني فائق في عمله.

- في عام 2017، نالت صورة للواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز موجة إعجاب كبيرة، وتم تناقلها على نطاق كبير من قِبل الصحف العالمية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يظهر اللواء الفغم في الصورة وهو يقدم المساعدة للملك سلمان في ارتداء حذائه قبيل انطلاق قمة الرياض.