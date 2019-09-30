تخريج الدفعة الأولى من برنامج "SEED" لذوي الاحتياجات الخاصة

احتفلت مؤسسة "حلم" المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "SEED" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل، بالشراكة مع السفارة الأيرلندية، وذلك في مقر إقامة السفير الأيرلندي بالزمالك.

ويهدف برنامج "SEED" إلى تحسين مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ، من خلال استخدام منهج متعدد المراحل يبدأ بتعليمهم مهارات العمل الأساسية ومن ثم تزويدهم ببرامج متطورة كل حسب احتياجاته لجعلهم قادرين على مواكبة سوق العمل في مصر، وفقا لبيان المؤسسة.

ويضم "SEED" عددا من الورش والبرامج، أهمها "التدرب على مهارات التواصل، العرض والتقديم، تنظيم الوقت، التكيف مع التغيرات، حل المشكلات، فهم الذات، آداب العمل"، بالإضافة إلى برنامج التنمية الذاتية، من المقرر استقبال الدفعة التالية في بداية عام 2020.

وأوضحت "آمنة الساعي" العضو المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة، أن هذا اليوم يشكل أهمية كبيرة وفقاً لخطط "حلم" في استمرارية تخرج دفعات جديدة من الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين على مواجهة سوق العمل بقوة.

وأضافت، خلال كلمتها بالاحتفال: "نحن نحتفل اليوم بتخرج 17 متدربا شاركناهم أحلامهم وطموحهم، وأيضا مشاكلهم، وشاهدنا خلال فترة التدريب مدى التطور الملحوظ في أدائهم، مما أعطانا الدافع للاستمرار والدعم خلال الفترة المقبلة، ومتابعة وصولهم إلى الخطوات المرجوة".

وقالت: "أنا سعيدة لأننا شاركناهم جزءا من أحلامهم".

والقى "ديفيد هانيجان" رئيس البعثة الأيرلندية، كلمة، خلال الاحتفال، قال فيها: "إننا فخورين بدعم هذا المشروع بالتعاون مع (حلم) التي من خلالها شاهدنا كمًّا كبيرا من الإيجابية والحماس من قبل المشتركين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تطوروا بسرعة، ونحن اليوم نحتفل ببداية طريقهم في سوق العمل، وتحقيق أهدافهم".

أما "آية فتوح" أحد خريجات "SEED" من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، فأوضحتضافت أن هذا البرنامج لم يعد فقط برنامجاً تدريبياً فحسب بل هو تجربة فريدة قمنا بمعايشتها لمدة شهرين تعلمنا منها أن نستغل كل الفرص والمحاولات لتحقيق احلامنا فكل خطوة تؤهلنا لأن نكون افضل في اختيار الخطوات التالية ومن ثم الوصول لأهدافنا في الوقت المناسب.

وتعمل "حلم" حاليا على تهيئة أول محطتى مترو متاحين للأشخاص ذوي الإعاقة، وتتضمن التغييرات عمل أول بلاطة تحذيرية بشريط المترو، لمنع الحوادث المحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، من المقرر الانتهاء منهم في بداية سنة 2020.

عقد الاحتفال بحضور "شون أوريجان" السفير الأيرلندي، و"ديفيد هانيجان" رئيس البعثة الأيرلندية، و"رامز ماهر" العضو المؤسس والمدير التنفيذي بمؤسسة حلم، "آمنة الساعي" العضو المؤسس وورئيس مجلس الإدراة بمؤسسة حلم.