"الحرب آخر ما تريده السعودية".. ماذا قال ولي العهد السعودي في حوار "CBS" الأمريكية؟

عقَّب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ووصفها بأنها مؤلمة جدا، مؤكداً أنه لم يعلم بها قبل وقوعها.

وشدد "بن سلمان"، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، الذي تبثه قناة "سي بي إس" الأمريكية، على أن العدالة ستأخذ مجراها في جريمة قتل جمال خاشقجي، وسيحاسب كل مسؤول عنها، مشيرًا إلى أن أي صحفي لا يشكل تهديدا للمملكة، وأن التهديد للمملكة، هو ما حصل ضد صحفي سعودي في القنصلية السعودية.

وأوضح ولي عهد المملكة، أن السعودية دولة يحكمها القانون، مضيفًا: "بعض الأنظمة قد أختلف معها شخصيا، لكن طالما هي فاعلة، يجب احترامها حتى يتم تعديلها".

واستطرد "بن سلمان": "أمامنا مستقبل بارع ورائع، والحرب آخر ما تريده السعودية".

واعتبر ولي العهد السعودي، أن الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، "عمل أحمق"، مشيرا إلى أن السعودية تأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضروريا، حيث إنه يفضل الحل السياسي.

وأبدى الأمير محمد بن سلمان، اتفاقه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أن الهجوم على منشآتنا النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران، مؤكدًا أنه إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيد، وسيصل النفط إلى أسعار خيالية، إذا لم يجتمع العالم لردع إيران.

ونوه ولي العهد السعودي إلى أن إيران صرفت 150 مليار دولار على الميليشيات وليس على التنمية، مشيرًا إلى أن تدخلهم في اليمن منع تحويله إلى مقر جديد لـ"داعش والقاعدة".

وأشار "بن سلمان" إلى أن هجوم أرامكو، ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم، وليس فقط السعودية، لافتا إلى أنه استهدف 5% من تلك الإمدادت.

وأكد أن الحل السياسي أسهل في اليمن، إذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.

وأوضح ولي العهد السعودي، أن إعلان السياحة سيحقق لاقتصادنا 10% نموا في السنوات العشر المقبلة.

وقال إن مهمتهم العمل ليل نهار، لجعل مستقبل السعودية أفضل بكثير من أي شيء حدث في السابق، مضيفًا: "كقائد يجب أن أكون متفائلاً كل يوم، فإذا كنت متشائما، يجب أن أغادر منصبي".

المقابلة التي أجراها ولي العهد السعودي، مُسجلة، مع برنامج "60 دقيقة"، الذي تبثه قناة "سي بي إس" الأمريكية، وحظي باهتمام إعلامي كبير، وتغطية واسعة من جميع وسائل الإعلام العربية والعالمية.

واحتل وسم "لقاء محمد بن سلمان"، قائمة "التريندات" الأكثر انتشارًا في الوطن العربي، قبل ساعات من بث اللقاء.