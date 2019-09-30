بالفيديو.. باريس تقيم تكريما شعبيا لـ"شيراك" وآلاف الفرنسيين يودعونه

خصصت باريس، يوم أمس الأحد، ليكون يوم تكريم شعبي للرئيس الراحل جاك شيراك في صرح "الأنفاليد"، وكانت تلك فرصة بالنسبة للفرنسيين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الذي وصف بأحد أكبر زعماء فرنسا والعالم أيضا في العقود الأخيرة، وفقا لـ"فرانس 24".

وتوافد الآلاف من الفرنسيين إلى باريس لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان رئيسهم الراحل جاك شيراك، وبدأ التكريم للرئيس الراحل، بموكب ديني أمام جثمانه، فيما اصطف المواطنون الفرنسيون منذ الصباح، أمام مجمع "أنفاليد" العسكري والذي يضم خصوصا قبر نابليون، قبل السماح لهم بإلقاء نظرة على النعش الذي وضع عند مدخل كاتدرائية سان لوي ديزانفاليد.

ووضع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل في نعش لف بالعلم الفرنسي تحت صورة عملاقة لشيراك وبين عمودين أحدهما بألوان العلم الأوروبي والثاني بألوان العلم الفرنسي، وذكرت وسائل إعلام محلية أن حوالي 5 آلاف شخص حضروا للتوقيع في سجلات التعازي التي وضعت في قصر الإليزيه حتى مساء أمس الأحد، معبرين عن إعجابهم بالرجل الذي أطلق منذ عام 2002 عبارة "بيتنا يحترق" في مواجهة التغيرات المناخية، بحسب "روسيا اليوم".

وتم توزيع كتيب أعدته عائلة شيراك للمعزين من الشعب الفرنسي بعنوان "شيراك بكلماته" وتضمن بعض الاقتباسات التي تستحضر لحظات مهمة من فترة رئاسة شيراك لفرنسا، مثل موقفه حينما عارض الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 ، قائلاً: "الحرب هي الأسوأ دائمًا على الإطلاق".

وقالت إحدى الحاضرات وتدعى نيكول باتس من بلدية بولون بيلانكورفي غرب باريس: "شيراك رجل بسيط، لقد كان لدينا انطباع بأننا ننتمي لعائلته"، وقالت يولين مونجولي، من جزيرة ريونيون: "أعجبت دائمًا بالرجل، لقد كان شعبيًا حنونا ويمكن الوصول إليه"، بحسب موقع "Time".

ومن المقرر اقامة مراسم تأبين رسمية اليوم الاثنين في باريس، وسيحضرها الرئيس إيمانويل ماكرون وحوالي 30 من رؤساء الدول والحكومات السابقين والحاليين، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان توفى الرئيس الفرنسي السابق يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 86 عامًا.