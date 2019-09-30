قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، إحالة رئيس مركز ومدينة ساقلتة للتحقيق، واستبعاد رئيس مجلس قروي "نيدة" بأخميم، ورئيس مجلس قروي "سفلاق" بساقلتة، بسبب تدني مستوى النظافة، والتقصير في العمل، جاء ذلك خلال جولة محافظ سوهاج الليلية المفاجئة بشوارع المدينة، وحي الكوثر، ومراكز أخميم، وساقلتة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ بدأ جولته الليلية الميدانية بشوارع مدينة سوهاج، وشملت شوارع التحرير وأسيوط سوهاج، و15، وسيتي، لافتاً إلى أن المحافظ أشاد بمستوى النظافة بتلك الشوارع.

ووجه محافظ سوهاج إدارة مرور سوهاج برصد مخالفات المرور بشوارع ١٥ وسيتي بحي شرق سوهاج، ورفع السيارات المخالفة بالانتظار بمحاذاة الجزيرة الوسطى، كما تفقد المحافظ محيط مستشفى الهلال، وميدان الشبان المسلمين، وشارع الكورنيش الشرقي، موجها بإزالة أحد المقاهي المخالفة الموجودة بالكورنيش الشرقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر المتحدث الرسمي أن المحافظ تفقد قرية جزيرة محروس بأخميم، موجها برفع القمامة من شارع المدارس بالقرية، حيث تم رصد قمامة وتراكمات ومخلفات صلبة للمباني، كما تم ضبط ومصادرة إحدى السيارات بدون لوحات معدنية تسير عكس الاتجاه بالقرية ويقودها طفل صغير، مشيراً الى اتخاذ الإجراءات القانونية واستدعاء المرور، وكذا رصد تراكمات للقمامة بجوار الوحدة الصحية بجزيرة محروس، كما شملت الجولة تفقد منطقة نجع سليمان حمد، وميدان أخميم، وشارع سوهاج أخميم، ومنطقة الري، وشارع أخميم الكوثر.

وأضاف أن المحافظ تفقد قرية نيدة، ورصد تراكمات من القمامة بشوارع القرية، ووجود العديد من الإشغالات خاصة في الشارع الرئيسي بالقرية، مما يسئ إلى الشكل العام للقرية، ويعيق الحركة المرورية، لافتاً الى استبعاد رئيس القرية.

واضاف أن المحافظ تفقد شوارع حي الكوثر بدءًا بمدخل الحي والشوارع الرئيسية والفرعية بالحي، ومنطقة عمارات الأوقاف، مضيفاً أن المحافظ أشاد بمستوى النظافة، والإنارة، والتشجير بالشوارع.

وكشف المتحدث الرسمي عن ضبط مقهى مخالف بدون ترخيص مُقامة بالتعدي على أرض زراعية بقرية سفلاق بمدخل مدينة ساقلتة، لافتاً أن المحافظ وجه المتابعة الميدانية باتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة الى رصد تدني مستوى النظافة بقرية سفلاق، وبشوارع مدينة ساقلتة.