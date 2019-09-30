تراجعت أسعار المعدن الأصفر، في بداية تعاملات اليومية، مقارنة بتعاملات أمس بقيمة 3 جنيهات، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 782 جنيها مقابل 785 جنيه أمس.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 684 جنيها، وسعر عيار 18 نحو 586 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 5.476 جنيه.