"الصفتي": مواجهة التطرف ضرورة وطنية.. ولا بد من تضافر جميع المؤسسات

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ندوة بعنوان " نشأة الفكر المتطرف وكيفية مواجهته" ضمن فعاليات دورة "الأزهر.. حوار وثقافات" للطلاب الوافدين من نيجيريا والنيجر وتستمر فعالياتها حتى 3 من أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور حمد الله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، إن مواجهة التطرف ضرورة وطنية والتطرف جرثومة تحتاج إلي آليات لابد أن يتخذها العالم للقضاء عليه.

وركز" الصفتي" على أهمية " المواجهة الفكرية " وقال إن هذه الجماعات المتطرفة تتبع مبدأ السمع والطاعة مع إلغاء الفكر، مشيراً إلي أهمية التعاون مع المؤسسات التي تدعم المواجهة الفكرية مثل المؤسسة الدينية ودورها في تفنيد الأفكار ونشر الثقافة وتجديد الخطاب الديني وفقاً لمتطلبات العصر، وكذا المؤسسة التعليمية والثقافية و دورها في ترسيخ القيم والأخلاق في نفوس النشء وإعلاء قيم المواطنة وقبول الآخر والارتقاء بالجانب الثقافي والاهتمام بالفنون والآداب للارتقاء بالشخصية علي كافة المستويات.

وأوضح الصفتي أن المؤسسة الإعلامية أيضا تلعب دوراً وقائياً وإخبارياً في توثيق ما ينشره المتطرفون والكشف عن أوجه التزييف التي تتبعه هذه الجماعات بكافة الوسائل الإعلامية المسموع منها والمقروء. وفي الختام أكد الصفتي علي أهمية دور"الأسرة والمجتمع" والذي يتمثل في تقديم القدوة الحسنه وتعزيز قيم الترابط الأسري والعناية بالأبناء والرقابة الأسرية بالنصح والتوجيه مشيرا إلى أن التفكيك الأسري يؤدي لتطرف الفرد.