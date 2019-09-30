تداول 63 ألف طن قمح و511 شاحنة بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 63 ألف طن قمح، و511 شاحنة بضائع و62 سيارة، خلال 24 ساعة.

وأضاف ملاك، في بيان اليوم، أن ميناء نويبع يستقبل اليوم السفينتين "آيلة وبريدج" وعلى متنهما 30 شاحنة، وتغادر السفينة سينا وعلى متنها 41 شاحنة، وشهد الميناء أمس استقبال السفينتين "آيلة وسينا" وعلى متنهما 52 شاحنة و13 سيارة، ومغادرة السفينتين "سينا وبريدج" وعلى متنهما 131 شاحنة.

وأوضح أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة "وادي سفاجا"، اليوم، وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي، لافتا أن الجهات المختصة بالميناء تتخذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها، كما يستقبل الميناء السفينتين "الحرية وبوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهما 112 شاحنة و6 سيارات وتغادر السفينة "وادي اليرموك".

واستقبل الميناء، أمس، العبارة "القاهرة" وعلى متنها 5 شاحنات و13 سيارة، وغادرت 3 سفن هي "الحرية، القاهرة، بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهم 140 شاحنة و43 سيارة.