بدأ مجمع البحوث الإسلامية فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها لتأهيل وتدريب الواعظات على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام والاستفادة من تلك الوسائل في الحملات التوعوية التي يشاركن فيها، حيث تُعقد الدورة بعنوان: "تنمية المهارات الإعلامية لدى الواعظات".

وأكد مجمع البحوث في بيان له أنّ الدورة تأتي في إطار اهتمام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبة والتأهيلية للواعظات، لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية التي تؤهلهن للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التي ينظمها الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد إنّ الدورة تستهدف بناء الشخصية الدعوية للواعظات من خلال دعمهن بمجموعة من المهارات الإعلامية التي تساعدها على التواصل الفعّال مع الجمهور من خلال أداء المهام المختلفة، والمشاركة في الحملات التوعوية التي ينفذها المجمع بشكل أسبوعي، ويشارك في هذه الدورة نخبة من خبراء الإعلام والاتصال من داخل الأزهر وخارجه.

وأضاف الأمين العام أنّ الدورة تتناول مجموعة من المحاور المهمة التي تحتاج إليها الواعظة في الوقت الحالي، وبينها: كيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى الجماهير ونشر الوعي فيما بينهم، مع تأهيلهن للاستفادة من توثيق وأرشفة المعلومات وكيفية استخدامها في المجال الدعوى، إضافة إلى صياغة وكتابة الأخبار والتقارير الإخبارية لتمكينهن من تغطية الفعاليات اليومية التي تنفذها مناطق الوعظ في مختلف المحافظات.

وأشارت الدكتور إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات إلى أنّ الدورة تأتي استكمالًا لبرامج التأهيل والتدريب المتنوعة التي يعقدها المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن في مختلف المواقع والأماكن التي يعملن بها، لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية التي تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك.

وأضاف مساعد الأمين العام أنّ الدورة تركز على تدريب الواعظات على التعامل مع الكاميرات أثناء اللقاءات التلفزيونية، فضلًا عن التدريب العملي على التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة، وكيفية التأثير فيها ووسائل الإقناع التي تحتاج إليها الواعظة في عملها الدعوي.