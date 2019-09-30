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لأول مرة.. تشغيل "حصادة أعشاب المياه harvester" لتطهير الترع و المصارف

لأول مرة.. تشغيل "حصادة أعشاب المياه harvester" لتطهير الترع و المصارف

خطر على صحة المواطنين.. ضبط أحذية وأدوات مدرسية مجهولة المصدر بالقاهرة

خطر على صحة المواطنين.. ضبط أحذية وأدوات مدرسية مجهولة المصدر بالقاهرة

تأجيل محاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي لـ28 أكتوبر

تأجيل محاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي لـ28 أكتوبر

%10 انخفاضا بأسعار السلع والخضراوت في كفر الشيخ.. ومواطنون: "بشرة خير"

%10 انخفاضا بأسعار السلع والخضراوت في كفر الشيخ.. ومواطنون: "بشرة خير"

مصرع سائق توك توك على يد شخصين مسلحين بقنا

مصرع سائق توك توك على يد شخصين مسلحين بقنا

تجديد شبكة الصرف الصحي في دمنهور بـ 85 مليون جنيه

تجديد شبكة الصرف الصحي في دمنهور بـ 85 مليون جنيه

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220 كتابا عن الحضارة الفرعونية تخطف أنظار الكينيين في معرض نيروبي

راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء فى المنيا: احذرن الشائعات

راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء فى المنيا: احذرن الشائعات

طالب وبائع في "حقوق عين شمس": "زملائي وأساتذتي بياكلوا من عندي"

طالب وبائع في "حقوق عين شمس": "زملائي وأساتذتي بياكلوا من عندي"

"عم فكري" يطعم طيور أسوان من 40 سنة: حفظوا مكاني لوحدهم

"عم فكري" يطعم طيور أسوان من 40 سنة: حفظوا مكاني لوحدهم

تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

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