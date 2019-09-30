قال عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني، إنَّ المصلحة الوطنية تحتاج إلى وقفة مسؤولة ومراجعة جادة وشاملة؛ بهدف تجديد مسيرة استعادة الدولة.

وأضاف المخلافي، في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقًا لقناة "العربية" الحدث اليوم، أنَّه لم يعد من المصلحة الوطنية مواصلة السير في ذات السياسات والأساليب دون وقفة مسؤولة ومراجعة جادة وشاملة بهدف تجديد مسيرة استعادة الدولة.

وتابع قائلًا: "الحاجة لمؤتمر وطني جامع أصبح ضرورة لتوحيد الصفوف المخلخلة والانطلاق نحو هدف يبدو أنَّه جرى نسيانه مع طول المسير وتشعب الدروب وغلبة المصالح والأنانيات".

وكان وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي أكّد، أمس الأحد، أنَّ المؤسسة العسكرية هي المعول عليها لحماية أمن واستقرار الوطن واستعادة دولته وشرعيته واستكمال معركة تحرير ما تبقى من تراب الوطن من ميليشيات الحوثي الانقلابية، ومحاربة الإرهاب والتطرف والمشروعات الفوضوية التخريبية، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال المقدشي: "إنَّ الشعب اليمني وقواته المسلحة لن يقبل بالعودة إلى الماضي، ولن يقبل بالانقلاب على مكتسبات الثورة والثوابت الوطنية".