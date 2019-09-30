أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تخصيص 4 ملايين جنيه، لشراء 7 محولات كهربائية لدعم الشبكة الكهربائية بمدينة الخارجة.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إنه جري طرح عملية شراء 7 محولات جهد منخفض لدعم التيار الكهربائي بشبكة المدينة الخاصة بالمناطق الجديدة والتوسعات العمرانية، على أن تبدأ عملية التركيب خلال 3 أشهر.

وأضاف "الطماوي" أن المركز بصدد تنفيذ مشروعات لدعم الشبكة الكهربية في 6 قرى بالمركز هي ( جناح – ناصر- شرق بولاق- بولاق- صنعاء –فلسطين)، من خلال تركيب كشافات إنارة جديدة موفرة، ضمن خطة التنمية المحلية الموحدة لدعم قطاع الكهرباء بالمركز في موازنة العام المالي الجديد2019\ 2020.