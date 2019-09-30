لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، بجروح وسحجات وكدمات، اليوم، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بمركز وادي النطرون في البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بمركز وادي النطرون.

انتقل المقدم بهاء الكردي، رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية، وسيارتا إسعاف لمكان الحادث، حيث تبين اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 7 أخرين من مستقلي السيارة، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصابين لذات المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.وحرر محضر بالحادث، للعرض على النيابة العامة.