قيادي بـ"فتح" لـ"الوطن": نتمسك بالدور المصري في المصالحة ولا بديل عنه

قال الدكتور جهاد الحرازين القيادي في حركة فتح الفلسطينية إنَّ "المصالحة الوطنية الفلسطينية ضرورة لمواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية وخاصة في ظل حالة التغول الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا، وفي ظل ما بذلته مصر من جهد كبير وعظيم في هذا الملف وما توصلت إليه بالاتفاق الأخير في أكتوبر 2017".

وأضاف الحرازين أنَّه "لا مناص عن الدور المصري في قيادة الملف وإتمامه كاملًا بعيدًا عن كل المحاولات الالتفافية على الدور المصري، خاصة بعدما خرجت مجموعة من الفصائل الفلسطينية بورقة مصالحة جديدة أسمتها بمبادرة الفصاىل الثمانية في محاولة لتغييب الدور والجهد المصري وبعد طرح مبادرتهم أو ورقتهم يتبين أنها الورقة التي قدمتها حماس للأخوة في مصر خلال يوليو الماضي دون أي تغيير، بمعنى أن هذه الورقة والمبادرة هي مبادرة وورقة حماس التي رفضت مصريا وفلسطينيا آنذاك".

وتساءل الحرازين: "لماذا تطرح ورقة أو مبادرة في ظل وجود اتفاق وقع من حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل وبرعاية مصرية كريمة في 2017، لماذا الالتفاف ومحاولات خلط الأوراق من جديد واستبعاد الدور المصري الذي لا بديل عنه".

وتابع الحرازين، في حديثه لـ"الوطن" قائلًا: "لذلك فاننا نتمسك بالدور المصري ولا نقبل بديلًا عنه وتحقيق المصالحة لا يحتاج الى مبادرات جديدة يحتاج لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2017 بدقة وبمتابعة، بعيدًا عن سياسة المماطلة والتهرب والرهان على أجندات خارجية مشبوهة مقابل حفنة من الأموال أو بعض المشاريع التصفوية التي لا تريد خيرًا للوطن والقضية".

وقال الحرازين، إنَّ المصالحة تحتاج إلى نوايا صادقة من قبل حماس وعدم التلاعب بالوقت على أمل دويلة أو إمارة أو سيطرة فما يعانيه الشعب الفلسطيني، ويواجهه من اعتداءات وانتهاكات وجرائم يكفيه وآن الأوان لكي يتخلص من حالة الاضطهاد والظلم والاختطاف والسوداوية التي يعيشها فى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنَّ التجاوب مع الجهد المصري والاستجابة لدعوات الرئيس أبو مازن وحركة فتح لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة للوطن وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه أفضل من كل المحاولات الالتفافية وضياع الوقت.