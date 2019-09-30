شهد مجلس النواب مع دور انعقاده الجديد الذي يبدأ غدا تحرك برلماني لرفع سن التقدم للوظائف الحكومية إلى 40 عاما بدلا من 30.

وقال أحمد إدريس وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إنّ هناك اتجاه بين عدد كبير من النواب لتعديل تشريعي لرفع سن قبول المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30، إذ إنّها مشكلة تمس طوائف الشعب كافة، فهناك أجيال قضى هذا الشرط على طموحها في العمل الحكومي، وهناك عدد كبير من الشباب في مصر، حرم من فرصة الحصول على وظيفة، رغم ما يتمتعون به من خبرات وشهادات علمية مرموقة.

وأضاف إدريس لـ"الوطن" أنّه لابد من تعديل تشريعي خاصة أنّ الأمر يعتمد على الخبرات والكفاءات وهو ما يحدث في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنّ رفع سن القبول بالوظائف الحكومية يساعد في القضاء على البطالة أيضا.