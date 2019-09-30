أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الأسماء التي تم تخصيص قطع أراضي لها بالمنطقة الحرفية والخدمية وأيضا أسماء المستبعدين.

وقال المحاسب علي حماده رئيس مدينة رأس سدر، إن إجمالي عدد المستحقين لقطع الأراضي بلغ 116 مواطن بينهم 108 مواطن بالتقسيمات الخدمية و8 مواطنين بالمنطقة الحرفية بينما جري استبعاد 16 مواطن من المتقدمين للحصول علي قطع أراضي .

وأكد رئيس المدينة أنه سيجرى فتح باب التظلمات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر و لمدة شهر علي أن تقدم التظلمات بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة رأس سدر .