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دافع عن فلسطين والعراق ولقب بـ شيراك العرب.. الوجه الآخر لـ جاك شيراك

دافع عن فلسطين والعراق ولقب بـ شيراك العرب.. الوجه الآخر لـ جاك شيراك

بسبب "لعب العيال".. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بكفرالغلابة بالشرقية

بسبب "لعب العيال".. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بكفرالغلابة بالشرقية

عبدالله بشارة يكتب: ضرورات السيسي.. عربياً وعالمياً

عبدالله بشارة يكتب: ضرورات السيسي.. عربياً وعالمياً

خبير أمني: القنوات المعادية تعمل على تفريغ الولاء من قلوب المصريين

خبير أمني: القنوات المعادية تعمل على تفريغ الولاء من قلوب المصريين

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جامعة أسيوط تنظم حفل استقبال لطلاب كلية تربية بمناسبة العام الجديد

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راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء فى المنيا: احذرن الشائعات

راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء فى المنيا: احذرن الشائعات

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طالب وبائع في "حقوق عين شمس": "زملائي وأساتذتي بياكلوا من عندي"

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تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

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