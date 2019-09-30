كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، انخفاض في مبيعات سيارات "الملاكي" خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك حسب الـ"سي سي" الخاص بكل فئة.

أوضح التقرير الصادر، اليوم الإثنين، من "أميك" أنَّ هناك نسبة انخفاض في مبيعات سيارات "الملاكي" وصلت إلى 7% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ووصلت مبيعات شهر أغسطس 2018 إلى 11504، فيما وصلت المبيعات خلال أغسطس الماضي إلى 10728 وحدة من السيارات الملاكي.

وأشار التقرير، إلى أنَّ نسبة مبيعات السيارات الملاكي الأكبر من 1000 سي سي وصلت 45 سيارة خلال أغسطس العام الجاري، بينما حققت مبيعات 377 وحدة خلال الشهر من العام الماضي، أما السيارات من 1500 إلى 1600 "سي سي"، وحققت مبيعات 4 آلاف و932 وحدة خلال أغسطس 2019، بينما حققت مبيعات 5 آلاف و724 وحدة خلال أغسطس من العام الماضي.