تعقد المنظمة العربية للطيران المدني، خلال الفترة ما بين 13 إلى 17 أكتوبر المقبل في القاهرة، دورة تدريبية حول قانون الجو، وتهدف الدورة التدريبية، إلى تزويد المشاركين بالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنظم النقل الجوي والطيران المدني بوجه عام وهو ما سيمكنهم من أداء وتطبيق القوانين الدولية في مجال الطيران المدني.

وتنظم ورشة عمل ثانية حول المنظومة الآلية لإدارة تدفق الحركة الجوية، خلال الفترة ما بين 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، بهدف تكريس تنفيذ مفهوم إدارة تدفق الحركة الجوية في المنطقة العربية بالإضافة الى عرض التصور العملي بمختلف وظائفه الذي تم التوافق عليه خلال ورشة العمل الأولى بشهر مارس حول منظومة تدفق الحركة الجوية والمخطط تركيزها بمنطقة الشرق الأوسط.

وتهدف الورشة كذلك، إلى عرض مفهوم مشروع "A-CDM" وكيفية إدخاله إلى حيز التنفيذ على مستوى المطار، والذي يرمي إلى تحسين الكفاءة الكلية لعمليات المطار من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتحسين إمكانية التنبؤ الفعال لجميع عمليات المطار الرئيسية، وسيستفيد من الورشة الكوادر العربية العاملة في ميدان الملاحة الجوية خصوصا تلك المهتمة بإدارة الحركة الجوية.