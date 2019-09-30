محافظ مطروح خلال تصديقه على قرارات العلاج للحالات الحرجه مع مدير مركز خدمة المواطنين

صدق اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، على مبلغ 52 ألف جنيه قيمة مصاريف علاجية لـ 4 حالات بمستشفيات خارج المحافظة، نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية الحرجة، كما وافق على صرف مبلغ 3 آلاف جنيه مساعدات مالية مساهمة لشراء علاج لـ 4 حالات أخرى نظرا لظروفهم الاقتصادية.

وقالت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، إن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لجميع شكاوى ومطالب المواطنين تيسيرا عليهم.

من جانبه أكد المحافظ استمرار تقديم جميع أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية وخاصة أصحاب الحالات المرضية الحرجة دون النظر لتكاليف العلاج بعد التأكد من ظروفهم وأحقيتهم للدعم والمساعدة.