كشف الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، وثائق تفضح دور المرشد الثالث لجماعة الإخوان الإرهابية عمر التلمساني في إنشاء جيش موازي، حيث ذكر أنه في مجلة المختار الإسلامي في عدد سنة 1984 أجرت المجلة حوارًا مع التلمساني، وكشف فيها خطة عمل الإخوان لعودة الخلافة العثمانية، ووضعوا في مقدمة الحوار صورة للإمام محمد عبده، ليبدوا للجميع أن الإمام محمد عبده كان يدافع عن عودة الخلافة العثمانية.

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن البند الخامس من الخطة قال فيها التلمساني "يلزمنا تكوين نوعيات جديدة من القوات المسلحة تلزمنا انكشارية إسلامية من أبناء الأصول عربية وغير العربية تحافظ على الإسلام بالسيف، مكانها على حدود العالم العربي في ألبانيا وإسطنبول وبلاد الأكراد وداخل المناطق العربية".

وأشار المفكر الإسلامي، إلى أن مصطلح الانكشارية يعني القوات الخاصة المسلحة السرية، والتي تمثل جيش موزاي، موضحًا أنه عندما سأل الصحفي التلمساني عن ما فعله في أفغانستان، قال "قمنا بدعم الأفغان دعم كبير للغاية وهناك خطة للإخوان في هذا الدعم لكني لن أفصح عنها حتى لا يفسدها أعداء المسلمين".