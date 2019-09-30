عدد الوطن الصادر غدا الثلاثاء

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الأربعاء، بعد تراجع الدولار: الأسعار تتصالح مع محدودي الدخل

· انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية والخضروات.. ولجان من الغرفة التجارية ترصد حالة الأسواق

· كيلو «اللحمة» البلدي بـ50 جنيها في بني سويف.. والأهالي: بشرة خير

وفي العدد أيضًا: توابع أزمة مباراة «جينيراسيون»

· الزمالك يرفض إعادة اللقاء ويتمسك بالفوز والتأهل.. والأمن يثبت صحة موقف النادي

· «صلاح» خارج الخدمة في أولى مباريات الفراعنة مع «البدري» وليفربول يدرس بيعه لمن يدفع أكثر

وتقرأ في العدد ملفا عن أضرار الأكياس البلاستيكية: الموت بـ«أكياس البلاستيك»

· دراسة لوزارة البيئة: ننتج 12 مليار كيس سنويا تهدد بانتشار الأمراض.. والسلاسل التجارية الأكثر استخداما