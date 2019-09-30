أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إنشاء وحدة المسؤولية الاجتماعية للشركات "CSR"، وذلك لدعم واستكمال جهود الوزارة في مبادرات الصحة العامة والمشروعات، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من دور تلك المؤسسات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الغرض من إنشاء وحدة المسئولية الاجتماعية للشركات هو تعزيز سبل التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، حيث ستقوم باستغلال الأكثر كفاءة من التكنولوجيا والعمالة وأيضا رؤس الأموال، مضيفة أن تلك الوحدة ستكون منوطة بتطوير ومراجعة سياسات الشراكة الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات، والتعاون مع الوزارات المعنية وفقًا لأهداف وزارة الصحة والسكان.

وأكدت الدكتورة نيفين النحاس، مدير عام المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، أن من أهداف الوحدة متابعة استدامة المشروعات الصحية، كما ستقوم بدراسة استراتيجية الشركة وتحديد أوجه التعاون للشركات والفرص ذات الصلة باحتياجات الوزارة.

وأشارت إلى أنه سيتم نقل خبرات القطاع العام والخاص في ممارسات العمل الجيد من خلال تلك الوحدة، بالإضافة إلي مراجعة العلاقات مع جميع الجهات المعنية بمشروعات الوزارة، موضحة أنه سيتم المراقبة والإشراف على تنفيذ سياسات وممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات لضمان تحقيق المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.